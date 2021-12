È passata quasi una settimana dalla stretta di Berna nella lotta al coronavirus. Cosa segna la nuova quotidianità elvetica? Certificato COVID anche nelle riunioni private, possibilità di accedere solo con 2G in alcune strutture pubbliche, riduzione della validità dei test antigenici rapidi. Ma, anche, l’inasprimento dell’obbligo di test all’entrata in Svizzera. Un obbligo ora esteso a tutti (vaccinati o guariti), che dovranno sottoporsi a un test PCR prima di entrare nel Paese e a un altro (PCR o antigenico rapido) tra il quarto e il settimo giorno dopo l’arrivo.

Dall’oggi al domani, dalla decisione comunicata nel pomeriggio di venerdì 3 dicembre all’alba di sabato 4, quando le misure sono divenute effettive, gli svizzeri all’estero si sono ritrovati a dover produrre in poche ore del materiale nuovo per poter rientrare nel proprio Paese, pena multe salate. E se già negli scorsi giorni ci erano giunte segnalazioni di quanti si erano trovati in difficoltà a dover entrare in possesso, così rapidamente, di un test PCR per tornare a casa, oggi le cose non sembrano essere migliorate. A confermarcelo è Medgate, azienda che si occupa della hotline COVID svizzera: a rendere sempre più roventi i canali informativi elvetici sono proprio le domande legate ai viaggi. «Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto un gran numero di richieste di cittadini svizzeri di ritorno dall’estero. Attualmente le domande sui viaggi rappresentano circa la metà delle chiamate sulla COVID», ci spiega la Manager Corporate Communications Céline Klauser. Ma quali sono i quesiti più frequenti? «Spesso le richieste riguardano il materiale da presentare al momento dell’entrata nel Paese. Seguono domande su vaccinazioni e viaggi e, per concludere, sulla necessità di effettuare quarantene».

Da noi contattato, l’UFSP ha specificato: «L’obiettivo è soprattutto quello di limitare il più possibile la diffusione della variante Omicron in Svizzera. Questa misura ha anche permesso di eliminare le quarantene obbligatorie per i viaggiatori che entrano in Svizzera. Chi non può presentare un risultato negativo del test all’ingresso in Svizzera è passibile di una multa imposta dalle autorità di controllo alla frontiera. Esistono tuttavia delle eccezioni all’obbligo di effettuare il test all’entrata in Svizzera, descritte nell’articolo 9a dell’ordinanza sul trasporto internazionale di viaggiatori (COVID-19)».

Ma una simile repentina decisione è appropriata, se rapportata al numero di cittadini attualmente all’estero e alla (a volte limitata) possibilità di accedere, in molti Paesi, a test PCR? «In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, delle incognite legate alla nuova variante Omicron, e sulla base dei risultati della procedura di consultazione con i Cantoni, il Consiglio federale ha ritenuto che la misura fosse appropriata in vista della quarantena obbligatoria in vigore fino a sabato scorso», risponde l’UFSP.

Insomma: ai viaggiatori l’organizzarsi in modo ancor più meticoloso e coscienzioso, se non vogliono incappare in sanzioni.

