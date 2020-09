Un uomo di 41 anni è stato fermato mentre viaggiava contromano e ubriaco sull’autostrada A13, nel canton San Gallo. La Polizia cantonale ha diffuso il video su Facebook, spiegando che il guidatore è stato fermato verso mezzanotte e mezza a Rheineck, dopo diverse segnalazioni di automobilisti che lo avevano incrociato in direzione di St. Margrethen. Le autorità hanno disposto un posto di blocco sulla A1 a Rheineck. L’uomo è stato fermato e secondo gli agenti era chiaramente in condizioni non idonee alla guida. Nel suo veicolo sono state trovate bottiglie aperte di whiskey e lattine di birra vuote. La Polizia gli ha immediatamente ritirato la patente e il Ministero pubblico ha ordinato il prelievo di sangue e urine. La vettura era parzialmente danneggiata, si presume dunque che il 41.enne possa aver urtato veicoli o oggetti stradali.