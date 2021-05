Vicenda Crypto: negato ai giornalisti l’accesso ai dati ufficiali

Una giornalista della televisione svizzera non avrà accesso ai documenti dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) concernenti i progetti della società Crypto AG. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo federale (TAF).

In una sentenza pubblicata oggi l’alta corte con sede a San Gallo conferma che la pubblicazione costituisce un serio pericolo per la politica estera e le relazioni internazionali della Svizzera, come sostenuto dalla SERV.