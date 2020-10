Uno sconosciuto che si è aggiudicato un milione di franchi indovinando i numeri del lotto non ha ritirato il denaro che gli spettava. I soldi verranno ora probabilmente utilizzati per scopi benefici.

Il portavoce di Swisslos Willy Mesmer ha confermato oggi una notizia sull’argomento pubblicata dalla «Berner Zeitung». Lo sconosciuto ha fatto la sua giocata il 25 aprile 2020 poco prima delle 17.00 alla stazione di servizio Shell di Muri bei Bern (BE). L’estrazione vincente è avvenuta la sera stessa.

Pochi giorni dopo la persona è tornata sul luogo dell’acquisto, per farsi dare la ricevuta per la richiesta di ritiro della vincita, che però non è mai giunta a Swisslos.