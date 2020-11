Il Consiglio svizzero della stampa bacchetta il «Blick» per aver violato la sfera privata di una donna che pur essendo positiva alla COVID è uscita di casa per festeggiare. Motivo: il quotidiano ha pubblicato dati privati che l’hanno resa identificabile.

L’articolo, pubblicato lo scorso 8 luglio, era intitolato «A causa sua, 280 persone hanno dovuto essere messe in quarantena». Una lettrice ha inoltrato un reclamo sostenendo che la giovane donna era facilmente identificabile e per questo sottoposta ad una ingiustificata gogna mediatica.

Nella sua presa di posizione, il Consiglio svizzero della stampa arriva alla conclusione che la pubblicazione di diversi dati personali, fra cui un ritratto della donna e la foto di parte della casa in cui vive, hanno reso la donna riconoscibile anche a persone che non fanno parte della sua sfera famigliare, sociale o professionale.

In base al codice deontologico, i giornalisti sono obbligati a rispettare la privacy degli individui, a meno che l’interesse pubblico non richieda diversamente. Nel caso specifico, la donna era una persona privata che non aveva cercato in alcun modo di attirare l’attenzione del pubblico.