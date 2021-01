I politici stranieri di alto livello coinvolti in atti di corruzione o in gravi violazioni dei diritti umani dovrebbero poter essere puniti mediante il blocco degli averi oppure impedendogli di viaggiare.

È quanto prevede un’iniziativa parlamentare di Fabian Molina (PS/ZH) approvata dalla Commissione di politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) per 13 voti a 8 e 3 astensioni. Simili misure andrebbero limitate a due anni, con la possibilità di un’unica proroga. Per i ricorsi deve essere istituito un organo di mediazione indipendente, propone Molina.

Per il consigliere nazionale, si tratterebbe di imporre sanzioni mirate (»smart sanctions») al posto delle sanzioni economiche globali che hanno un impatto indiscriminato su un Paese e possono avere pesanti conseguenze umanitarie per la popolazione civile e per altri Paesi.

La Svizzera, ricorda il deputato zurighese, ha avviato il cosiddetto «processo di Interlaken» volto a sviluppare il concetto delle «smart sanctions» che sanzionano in modo mirato le singole personalità politiche di alto livello che commettono violazioni. Sono diversi gli Stati che nel frattempo hanno integrato tale principio nel diritto nazionale.

Benché in Svizzera esistano già norme per l’attuazione di misure contro le violazioni dei diritti dell’uomo e i casi di corruzione, come la legge sull’embargo, queste fonti giuridiche presentano rispetto alle «smart sanctions» lacune che rendono impossibile reagire sul piano politico a gravi violazioni del diritto internazionale.

Esempi tratti dalla storia recente mostrano le lacune esistenti nell’ordinamento giuridico: senza le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dall’Unione europea, in politica estera la Svizzera non ha pressoché alcuna possibilità di reagire a gravi avvenimenti e per poter «sanzionare» deve ricorrere a misure concepite per un altro contesto (sospensione dell’accordo di doppia imposizione istituita con l’Arabia Saudita in seguito al caso Kashoggi, per esempio). Con l’introduzione di sanzioni mirate e ben definite è possibile colmare queste lacune.

©CdT.ch - Riproduzione riservata