(Aggiornato alle 20.44) Nel pomeriggio violenti temporali sono scoppiati in diverse parti della Svizzera. Particolarmente colpita la Gruyère, con venti di oltre 110 chilometri orari, in alcune zone chicchi di grandine di diversi centimetri e piogge fino a 20 litri per metro quadrato in mezz’ora. Nubifragi di forte intensità anche nella regione giurassiana dell’Ajoie, nel canton Berna e nella Svizzera centrale.