L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) ha emesso per diverse regioni l’allarme di livello 3, per i cosiddetti temporali di intensità rossa, con grandine, piogge torrenziali, forti raffiche burrascose e attività elettrica elevata.

A Sion e a Charrat, i pompieri sono stati mobilitati per l’allagamento delle cantine», ha detto a Keystone-ATS Stève Léger, portavoce della polizia cantonale vallesana. In diversi posti sono dovuti intervenire i cantonieri per le cadute di massi, in particolare sulla strada per Salvan. A Chamoson c’erano diversi torrenti fangosi in piena.