Una 22.enne svizzera ha perso la vita ieri sera in un appartamento di Buchs (SG) dopo un violento litigio scoppiato con il compagno 24enne di origini somale. La polizia ha arrestato l’uomo che è sospettato del crimine.

I soccorritori sono stati allertati poco dopo le 21.30: una donna giaceva ferita in un appartamento. Giunti sul posto, hanno tentato invano di rianimarla, ma la 22.enne è deceduta per le gravi ferite riportate. Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale sangallese, precisando che gli agenti sono intervenuti con un ingente dispositivo.