La metà dei reati registrati dalla polizia nel 2019 è stata commessa all’interno di relazioni di coppia attuali e il 28% all’interno di relazioni di ex coppia. La percentuale delle donne danneggiate in relazioni di coppia e di ex coppia è rispettivamente del 76% e del 79%. Dal 2009 queste quote sono rimaste piuttosto invariate.