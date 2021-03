Tra i molti aspetti della vita sociale e familiare che hanno destato preoccupazione a causa del confinamento dovuto al coronavirus, c’è stato in particolare il possibile incremento della violenza perpetrata dietro la porta di casa. Il tempo passato chiusi fra quattro mura, senza molte alternative, senza possibilità di distrarsi o staccare, lo stress dovuto al doversi reinventare una routine professionale e casalinga, così come l’angoscia causata dall’incertezza della situazione: sono tutti fattori, questi, che hanno potuto facilmente esacerbare l’equilibrio precario in cui vive chi ha a che fare con la violenza domestica. Per mesi, lo scorso anno, le associazioni di categoria hanno reso attenti su questo pericolo, invitando le autorità a essere vigili e le vittime a chiedere aiuto. E l’allarme lanciato si è verificato legittimo, non perché - come vedremo qui sotto - ci sia stato un aumento preoccupante dei reati violenti, ma perché gli abusi domestici hanno subìto un evoluzione.

L’importante è anche continuare a parlarne

La Statistica criminale di polizia (SCP), pubblicata oggi, non evidenzia aumenti significativi dei reati violenti in ambito domestico nel 2020. Tuttavia, in diverse regioni del Paese, gli indizi mostrano una tendenza al rialzo dei conflitti e dei litigi all’interno della famiglia. Per la task force contro la violenza domestica, attivata durante la pandemia di coronavirus, una cosa è certa: bisogna mantenere alta la guardia. Le vittime continueranno ad avere bisogno di aiuto anche nei prossimi mesi e l’opinione pubblica deve continuare a essere sensibilizzata al problema.

Non solo violenza all’interno della coppia

Se a livello nazionale, i numeri non sono ancora preoccupanti, si nota però un peggioramento del paradigma. In Ticino, in base ai dati forniti qualche settimana fa dalla Polizia cantonale, gli interventi degli agenti hanno conosciuto un leggero aumento, passando dai 1.042 del 2019 ai 1.103 del 2020. Anche nel nostro cantone, viene però notata una certa differenza rispetto al tipo di problemi nati tra le mura domestiche. Se i reati che riguardano le coppie sono leggermente calati, sono per contro aumentate in modo significativo le relazioni conflittuali tra gli altri membri della famiglia (saliti da 301 a 381), in particolare tra genitori e figli, e tra fratelli», aveva asserito il presidente del Governo cantonale Norman Gobbi spiegando le cifre.

Solo il 20% dei casi arriva fino alla polizia

Stando alla Statistica criminale (SCP) rilevata a livello nazionale, rispetto agli anni precedenti, nel 2020 non si registra un cambiamento significativo per quanto riguarda il numero di reati per violenza domestica commessi in Svizzera. La SCP tiene tuttavia nota soltanto di una parte della violenza domestica, vale a dire dei reati segnalati alle autorità di polizia e da queste registrati. Da uno studio precedente commissionato dall’Ufficio federale di giustizia è però altresì emerso che soltanto il 20 per cento circa dei casi di violenza domestica è notificato alla polizia.

Aumento dei conflitti e di violenza che non porta a denuncia

Malgrado, come dicevamo qui sopra, non sia stata registrato un aumento dei reati violenti commessi tra le mura di casa, la task force contro la violenza domestica ha rilevato vi siano indizi di un aumento sia dei conflitti all’interno della famiglia sia delle forme meno gravi di violenza domestica che non portano a una denuncia. In alcuni Cantoni svizzeri, ad esempio, i centri di consulenza per le vittime hanno osservato e osservano una tendenza al rialzo del numero di nuove denunce; gli alloggi protetti per donne sono spesso al limite delle loro capacità e devono in parte dirottare le persone in cerca di un rifugio verso strutture extracantonali; infine, diversi Cantoni in cui viene registrato il numero di interventi della polizia (anche se poi non sfociano in un procedimento penale) stanno constatando un aumento di tali interventi.

Tra i fattori di rischio: le difficoltà economiche e le dipendenze

La pandemia tuttora in corso ha infatti accentuato i fattori di rischio che favoriscono la violenza domestica. Tra questi vi sono, in particolare, le difficoltà economiche e i problemi di dipendenza che possono provocare situazioni di stress all’interno del nucleo familiare. Situazioni che, a loro volta, possono ulteriormente esacerbarsi a causa delle restrizioni poste alla libertà di movimento e di provvedimenti quali l’obbligo del telelavoro. Anche per questo è particolarmente importante che sia le vittime, sia chiunque altro venga a conoscenza di situazioni simili (come parenti, conoscenti o vicini) sappia dove trovare aiuto, sotto forma sia di assistenza da parte di un consultorio per vittime sia di un intervento della polizia (numero d’emergenza 117).

Signal for Help

Per combattere la violenza domestica in periodo di lockdown, è nata anche «Signal for Help», un’iniziativa nata in Canada ma che sta ora diventando nota anche alle nostre latitudini. Si tratta di un gesto semplice e silenzioso (vedi video sotto) fatto con il pollice della mano piegato, quattro dita in alto e poi chiuse a pugno. Una richiesta d’aiuto facilmente riconoscibile e altrettanto facilmente replicabile, se ce ne fosse bisogno, in una videoconversazione o magari aprendo la porta di casa.

Sensibilizzazione a livello cantonale e comunale

La task force nazionale continua a monitorare con attenzione l’andamento della situazione per quanto riguarda la violenza domestica. Accoglie inoltre con favore sia le considerazioni della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali sull’introduzione di un numero telefonico centrale per le vittime di violenza sia le iniziative di alcuni Cantoni (p. es. Ginevra, San Gallo, Vaud, Vallese o Zurigo) per istituire una task force cantonale sul modello di quella che opera a livello federale. Per conoscere più da vicino la portata del problema a livello comunale, a Lugano, una recente interrogazione, presentata dalla consigliera comunale Beatrice Reimann e una decina di cofirmatari, ha anche chiesto al Municipio di commissionare all’USI o alla SUPSI uno studio scientifico sulla violenza domestica esistente nella Città, allo scopo di poter orientare efficacemente la propria azione politica nel combattere questa piaga i cui effetti rischiano in questo periodo di essere ancor più nefasti.

Dove chiedere aiuto in caso di violenza

Consulenza e aiuto per le vittime di violenza: wwww.aiuto-alle-vittime.ch

Consulenza e aiuto per le persone violente: www.fvgs.ch/Fachstellen.html

Numero di emergenza della polizia: 117

