Principio «No significa no», considerazione per le vittime maschili, pena minima per gli atti sessuali con bambini: sono queste le linee direttive per la revisione del diritto penale in materia sessuale, adottate dal la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S).

In dicembre, il Consiglio degli Stati si era già espresso contro il principio del consenso, come richiesto da un’iniziativa del canton Ginevra. In base a questo principio, tutti gli atti sessuali senza consenso esplicito dovrebbero essere punibili, come avviene in Svezia ad esempio. Una simile soluzione è pure in linea con la Convenzione di Istanbul, che la Svizzera ha adottato nel 2018.