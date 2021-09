Quest’ultima denuncia in particolare l’assenza di un divieto formale di violenze contro i bambini nelle famiglie. In Svizzera, un bambino su cinque è confrontato con violenza fisica o morale grave, ha precisato.

Un problema denunciato la scorsa settimana dalla Rete svizzera diritti del bambino, in apertura dell’audizione della Svizzera lunedì per la prima volta in sei anni, davanti a 18 esperti indipendenti dell’ONU. Secondo questa coalizione di ONG, che ricorda i numerosi appelli internazionali affinché la Svizzera si allinei ad essi, diversi Stati vicini vietano le punizioni corporali.

Il comitato dell’ONU deve valutare il rispetto da parte della Svizzera degli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. Cueni ha ricordato che in Svizzera l’applicazione è di responsabilità dei cantoni e delle collettività locali. Secondo Cueni «La situazione dei bambini può essere qualificata come relativamente buona».

La presidente del governo giurassiano ammette tuttavia che bisogna ancora fare sforzi per il diritto di partecipare alla società. Per troppo tempo questo si è infatti limitato al semplice «diritto di essere ascoltati», afferma.

In seguito alle numerose critiche contro la nuova legge antiterrorismo approvata dalla popolazione svizzera lo scorso giugno, Luis Pedernera, uno degli esperti, solleva le sue preoccupazioni sulla sorveglianza elettronica dei bambini nell’ambito di questa disposizione. Per il quale desidera garanzie prima dell’entrata in vigore della legge. L’esperto si è inoltre rammaricato che la legge sulla protezione dei dati, che verrà applicata l’anno prossimo, non prenda in considerazione i diritti dei bambini.