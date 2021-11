Virginie Masserey lascia l’UFSP per l’amministrazione vodese

Virginie Masserey lavora all’UFSP dal 2002, ma ha assunto un ruolo chiave in seno all’ufficio federale dopo lo scoppio della pandemia in qualità di esperta della Confederazione. Oltre alla direzione della sezione controllo delle infezioni è responsabile del programma di vaccinazioni.

Prima di raggiungere l’UFSP, Masserey ha lavorato per Medici senza frontiere e l’Organizzazione mondiale della sanità. È inoltre titolare di un dottorato in medicina e si è specializzata in pediatria e infettivologia, indica l’amministrazione cantonale di Vaud in una nota odierna.