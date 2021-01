L’incontro informativo odierno con i tecnici della Confederazione sull’evoluzione della pandemia da coronavirus in Svizzera è previsto a Berna dalle 15. I tecnici si riuniscono per informare la popolazione sull’evoluzione della situazione a seguito delle nuove misure decise ieri dal Consiglio federale . All’appuntamento con la stampa parteciperanno Erik Jakob, capo della direzione per la promozione delle sedi della SECO, Nora Kronig, vicedirettrice dell’UFSP, Patrick Mathys, responsabile della Sezione gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Martin Ackermann, presidente della Task force scientifica nazionale per la COVID-19, Martin Walker, vicedirettore, responsabile della politica in materia di uscite dell’Amministrazione federale delle finanze e Monika Bütler, vicepresidente della Task force scientifica nazionale per la COVID-19. Presente pure Mike Schüpbach, vicecapo della Divisione legale 2 dell’UFSP.

Patrick Mathys, come di consueto, ha aggiornato i media sulla situazione epidemiologica in Svizzera. Soffermandosi anche sulle varianti del coronavirus presenti sul territorio. «La tendenza delle nuove varianti di virus è in aumento» ha spiegato. Il numero dei casi, in generale, invece è un po’ diminuito, ma sono stati eseguiti anche meno test. In calo anche le ospedalizzazioni, così come i decessi. 114 i casi di variante britannica segnalata, 6 per la mutazione sudafricana mentre per 34 casi la variazione non è ancora chiara. In totale sono stati individuati 154 casi. «Ci aspettiamo un ulteriore aumento in futuro», ha detto Mathys.