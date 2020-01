Fra le varie misure, si legge in un comunicato odierno dell’esecutivo, ci sono la creazione di un chiosco virtuale con tutti i titoli vodesi, un abbonamento a prezzo ridotto per i giovani, un aumento delle spese pubblicitarie, il sostegno all’agenzia di stampa nazionale e la formazione di giornalisti.

Questo fatto è messo in pericolo dalla crisi dei media, sottolinea il governo cantonale, e proprio per questo è fondato il principio di un aiuto pubblico nel settore. Quale piano d’azione è stato scelto un intervento mirato in vari ambiti, che vada a sostegno sia dei media tradizionali che dei nuovi attori del ramo.

L’esecutivo vodese sottolinea l’importanza della sensibilizzazione dei giovani sul tema e della facilitazione del loro accesso ai media, oltre alla formazione di professionisti. Altro punto fondamentale è l’esistenza dell’agenzia stampa nazionale: così come la Confederazione sostiene Keystone-ATS, Vaud propone di consolidare tale aiuto in maniera specifica per il cantone, ad esempio finanziando un giornalista in seno all’agenzia che si occupi dei temi locali.