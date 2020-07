Stando all’atto d’accusa, il cittadino svizzero-tunisino ha lasciato la Confederazione per recarsi in Turchia nell’ottobre 2015. Il suo compagno ha fatto lo stesso nel dicembre dello stesso anno: il loro obiettivo era di entrare in Siria e unirsi all’Isis in quella regione di guerra. Prima della partenza, gli imputati si erano identificati con l’ideologia dei fondamentalisti islamici ed erano in contatto con altre persone radicalizzate. I due hanno partecipato, in Svizzera e in Francia, ad allenamenti fisici di gruppo.