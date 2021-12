La Confederazione parteciperà finanziariamente ai costi dello sviluppo del voto elettronico. Lo ha annunciato oggi il Consiglio federale precisando che le nuove basi giuridiche per le prove di e-voting - attualmente sospese poiché non vi sono più sistemi a disposizione - saranno disponibili entro metà 2022.

Per questo motivo, l’esecutivo afferma in una nota di ritenere opportuno che la Confederazione partecipi finanziariamente ai costi di sviluppo. Nel quadro del Piano di attuazione 2021-2023 l’Amministrazione digitale Svizzera (ADS) ha già accolto una prima proposta di finanziamento.

Dal 2004 complessivamente 15 Cantoni hanno istituito le necessarie basi legali cantonali consentendo a una parte dei loro aventi diritto di voto di beneficiare dell’e-voting nell’ambito di oltre 300 prove svoltesi con successo. In tutti i Cantoni sono stati ammessi a partecipare alle prove gli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto e in alcuni Cantoni anche parte dell’elettorato residente nella Confederazione.

Negli ultimi anni i Cantoni avevano a disposizione due sistemi di voto elettronico: quello del Canton Ginevra e quello della Posta. Tuttavia, dato che a metà 2019 entrambi i fornitori hanno ritirato il proprio sistema, attualmente in Svizzera non è più possibile votare per via elettronica.