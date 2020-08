Gli esperimenti di voto elettronico devono continuare, a patto che siano stabiliti requisiti severi in materia di sicurezza. È l’opinione della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S), che boccia tutte le proposte volte a modificare la prassi attuale.

La CIP-S, stando a una nota odierna dei servizi parlamentari, è d’accordo con la decisione del Consiglio federale - risalente al 27 giugno 2019 - di non introdurre per il momento il voto elettronico come modalità di voto ordinaria, ridefinendo la fase sperimentale in base a requisiti più severi a causa di alcuni problemi emersi.

Crede quindi sia giusto in futuro riprendere gli esperimenti: per questo si è detta contraria (10 voti a 2) a un’iniziativa parlamentare che chiede di interrompere le prove di voto. La CIP-S vuole però essere consultata circa le modifiche di ordinanza che si renderanno eventualmente necessarie per riprendere la fase sperimentale. Il 9 dicembre 2019 il Consiglio nazionale, contrariamente alla proposta della sua commissione preparatoria, ha tuttavia dato seguito all’iniziativa (100 voti a 75).

La CIP-S non giudica nemmeno più necessario prevedere nuovi requisiti legali per le fasi sperimentali dopo essere stata informata che una fase sperimentale di nuova concezione soddisferà requisiti più stringenti in materia di sicurezza. Per questo ha respinto (8 voti a 0 e 4 astensioni) un’iniziativa parlamentare con richieste simili presentata dal Consigliere agli Stati Damian Müller (PLR/LU) che aveva invece accolto due anni fa, ma in condizioni differenti.

Pollice verso anche (11 voti a 0 e un’astensione) a un’iniziativa di Ginevra volta a istituire una struttura incaricata dello sviluppo e dell’esercizio di un sistema di voto elettronico in base al sistema messo a punto in questo cantone.

Il 23 giugno scorso, dopo mesi di letargo, la Cancelleria federale ha annunciato che la Confederazione e i Cantoni stanno riesaminando la questione in collaborazione con esperti. Viste le discussioni in corso, un comitato scettico sul voto elettronico composto di esperti informatici e politici di tutti gli schieramenti ha interrotto la raccolta di firme per un’iniziativa popolare che chiede una moratoria sull’e-voting.

Per i promotori dell’iniziativa, con il voto elettronico solo pochi esperti in informatica sono a conoscenza del conteggio, il che renderebbe il sistema facilmente manipolabile. Gli hacker avrebbero poi già scoperto vulnerabilità nei sistemi di e-voting. A loro parere, ciò danneggerebbe la fiducia degli elettori nei conteggi, minando la democrazia diretta.

L’anno scorso non è stato possibile effettuare come previsto il primo impiego sperimentale di un tale sistema. Nel cosiddetto codice sorgente del sistema sviluppato dalla Posta sono state riscontrate gravi falle, ciò che aveva indotto l’ex regia federale a ritirarlo. Il Canton Ginevra aveva da parte sua dichiarato che non intendeva sviluppare ulteriormente il proprio sistema e di volerlo sospendere. Al momento attuale non è disponibile alcun sistema di voto elettronico in Svizzera.

