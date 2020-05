Da oggi è possibile per hacker e altri appassionati di informatica mettere alla prova la sicurezza dell’app di tracciamento SwissCovid, specie per quanto riguarda la protezione della sfera privata.

Attualmente, come già comunicato lunedì dall’amministrazione, gruppi di persone selezionati stanno provando il sistema nel quadro di una fase pilota, verificandone approfonditamente, oltre alle funzionalità e all’utilizzo in generale, anche la sicurezza.

Oltre a ciò, l’UFSP intende però metterne alla prova la sicurezza e per questo ha messo a disposizione una prima versione del sistema svizzero di tracciamento di prossimità per un test di resistenza a larga partecipazione (public security test).

Il Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) raccoglie i dati del test, ne valuta i contenuti, li classifica in ordine di priorità in base al grado di importanza e dispone gli adeguamenti necessari.