Weder e Maurer nuovi procuratori generali straordinari

Entrambi hanno già svolto la funzione di procuratore straordinario designato dall’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in altri casi e conoscono anche il presente procedimento. «Dispongono di grande esperienza, delle competenze e delle capacità necessarie per portare avanti efficacemente il procedimento penale pendente», si legge nel rapporto della Commissione giudiziaria all’attenzione dell’Assemblea federale.

L’ex procuratore generale straordinario Stefan Keller si era dimesso a maggio dopo che il Tribunale penale federale aveva accolto la domanda di ricusazione presentata da Gianni Infantino, presidente della FIFA. Keller era stato eletto il 23 settembre 2020 dall’Assemblea federale plenaria per condurre l’inchiesta penale nei confronti in particolare dell’ex procuratore generale della Confederazione Michael Lauber per sospetto di abuso di autorità, violazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento in relazione a suoi incontri non verbalizzati con Gianni Infantino.