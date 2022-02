Fine settimana intenso per la Rega, quello appena trascorso: le belle giornate invernali di sabato e domenica hanno spinto le persone a uscire all’aperto per praticare vari tipi di sport. Gli elicotteri della Guardia aerea svizzera di soccorso si sono quindi trovati a intervenire circa 200 volte per aiutare persone in situazioni di emergenza.

In generale, il numero delle missioni effettuate dagli equipaggi d’elicottero riflette le condizioni meteorologiche, il comportamento nel tempo libero e la mobilità della popolazione e dei turisti in Svizzera, sottolinea la Rega in un comunicato odierno.

Durante le soleggiate giornate invernali, la Rega si aspetta un elevato numero di interventi. Ha quindi stazionato due elicotteri di salvataggio supplementari alle basi Rega dell’Oberland bernese e dei Grigioni, per rafforzare nel fine settimana il suo dispositivo di intervento, che comprende 13 basi operative dislocate in tutto il territorio nazionale e una base partner, si legge nella nota.

L’ottima collaborazione con i partner di intervento è fondamentale, soprattutto quando il numero di missioni aumenta, viene indicato. In caso di incidenti sulle piste da sci, ad esempio, i pattugliatori dei servizi di soccorso su pista provvedono al triage iniziale e, in base alle lesioni, decidono se è necessario o meno l’intervento di un elicottero di soccorso. I pattugliatori mettono inoltre in sicurezza il luogo d’atterraggio e fanno in modo che l’equipaggio della Rega possa atterrare in sicurezza.

In media, la Rega trasporta all’ospedale ogni anno da 1’300 a 1’700 persone che si sono infortunate praticando sport invernali. Questo rappresenta una piccola percentuale degli appassionati di sport invernali che s’infortunano ogni anno.

