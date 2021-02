Temperature primaverili in questo weekend di febbraio in Svizzera e persino record, per la stagione, nel vicino Liechtenstein: nel pomeriggio Vaduz ha infatti registrato 21,9 gradi, battendo così il primato che risaliva agli anni 1998 e 1990, quando in inverno erano stati misurati nella capitale del Principato 21,7 gradi. Lo indica oggi in una nota MeteoSvizzera.

In Svizzera temperature molto elevate per questo periodo dell’anno sono state misurate in particolare a Bad Ragaz (SG) e ad Altdorf (UR), dove la colonnina di mercurio è salita rispettivamente fino a 20 e 19,8 gradi. A Coira il termometro ha segnato 19,5 gradi. Sull’Altopiano, le temperature sono state di circa 10 gradi sopra la media per questo periodo.

Il periodo di bel tempo - iniziato venerdì e che contrasta con le basse temperature di una settimana fa - dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni e almeno sino alla fine del mese di febbraio. Il clima mite non si limita all’Altopiano. La neve ad altitudini inferiori ai 1000 metri si è infatti sciolta. In montagna a 2000 metri la colonnina di mercurio dovrebbe far segnare tra i 5 e i 10 gradi.

A soffrire di questo tempo primaverile sono gli allergici: le concentrazioni di polline, principalmente di nocciolo e ontano, sono infatti spesso elevate nelle pianure a nord e a sud delle Alpi. A sud delle Alpi, i pioppi hanno cominciato a fiorire.

Sabato 20 febbraio a Berna. ©KEYSTONE/Anthony Anex

