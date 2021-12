Gli agenti erano presenti in massa nei dintorni della stazione di Berna, dopo che la lega di calcio ha deciso di chiudere i settori ospiti degli stadi fino alla pausa invernale come misura contro la diffusione del coronavirus. Nonostante ciò, i fan del Basilea avevano comunque indetto un raduno fra i mercatini di Natale, per poi procedere con un corteo in città, con conseguenti rischi per la sicurezza, scrive la polizia bernese. In un secondo momento, quando gli agenti si erano in gran parte ritirati, diverse decine di sostenitori renani si sono resi protagonisti del lancio di fumogeni e petardi in stazione.