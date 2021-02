(Aggiornato alle 13.10) Grossa operazione di polizia stamane a Huttwil, nel canton Berna, dopo la scoperta verso le 6 di uno zaino sospetto, con attaccata una minaccia, nel parcheggio in cui sarebbe dovuto arrivare un camion sul quale vengono realizzati i test Covid. Il contenuto del sacco si è rivelato innocuo, ha indicato la polizia cantonale al termine dell’intervento.

Per sicurezza l’area è stata transennata durante le operazioni delle forze specializzate in esplosivi e incendi. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza. Sono state avviate indagini per chiarire le responsabilità.