Per coloro che hanno respinto la legge, il rapporto costi/benefici non quadrava poiché avrebbe gravato eccessivamente sulle spalle delle piccole e media imprese, secondo i ricercatori dell’istituto gfs.bern che, per l’occasione, hanno interrogato 3.054 elettori.

Per gli autori del sondaggio, la mobilitazione contro le due iniziative agricole ha influenzato l’esito del voto riguardante la Legge sul CO2: il triplo no è addebitabile all’ampio sostegno ricevuto dalle zone rurali del Paese.

In merito alle due iniziative per una Svizzera senza pesticidi e per un’acqua potabile pulita, il «no» alle urne deve essere letto come un attestato di fiducia nell’agricoltura odierna. La maggior parte dei «no» è stata espressa da persone che hanno fiducia nel lavoro dei contadini.