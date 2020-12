Le misure svizzere per salvare il Natale

pandemia

Nuove regole per gli impianti sciistici e la ristorazione: autorizzazione di esercizio cantonale per i comprensori, a Capodanno la chiusura dei ristoranti slitta all’1, limite di 10 persone per gli incontri privati ma appartenenti a 2 nuclei familiari, Alain Berset: «La situazione è ancora preoccupante»