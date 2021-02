Zugo è il primo cantone a introdurre i test obbligatori. Un progetto pilota è stato lanciato anche nei Grigioni, per il momento limitato alla regione di Coira. Secondo quanto si è appreso due settimane fa, almeno una decina di altri cantoni hanno presentato all’Ufficio federale della sanità (UFSP) un piano per testi di massa preventivi nelle scuole.

I test sono finanziati dalla Confederazione, per un costo stimato in circa tre milioni di franchi. Nel canton Zugo sono previsti circa 12’000 prelievi di saliva a settimana. I test sono obbligatori, ma esiste la possibilità di chiedere una dispensa. Gli allievi delle scuole professionali, che frequentano le lezioni solo un giorno a settimana, sono per il momento esentati.

Il piano prevede che anche in caso di singoli allievi positivi al Covid-19, gli altri scolari scolari negativi non dovranno più essere messi in quarantena. Chi non partecipa ai test sarà invece sottoposto a regole di quarantena più severe e chi dovesse risultare positivo dovrà mettersi in isolamento.