Nella città sulla Limmat, da un decennio in piena espansione, molti nuovi progetti immobiliari si trovano in effetti nelle vicinanze di strade trafficate. Progetti che ora rischiano di arenarsi di fronte ai ricorsi dei cittadini.

Per questo motivo, il municipio zurighese ha deciso misure accompagnatorie, come l’introduzione di nuove precedenze e corsie preferenziali per i mezzi pubblici, volte a ridurre le perdite di tempo. Se ciò non bastasse, la Città si dice pronta ad anticipare i soldi necessari per far circolare più bus.