La città di Zurigo chiude diversi parchi e la zona del lungolago, per far rispettare le norme destinate ad arginare la diffusione del coronavirus. Sulle piazze del Münsterhof e della Sechseläuten vengono inoltre smontate le sedie. In una nota, il municipio di Zurigo esorta inoltre gli abitanti dell’agglomerato e di altri cantoni a non recarsi nella città sulla Limmat, a meno che si sia tenuti a farlo per motivi di lavoro.