Il tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato altri due partecipanti alla manifestazione in bicicletta del 14 maggio 2020 nella centralissima Gessnerallee, vicino alla stazione centrale. Secondo la corte, l’azione è avvenuta in barba all’ordinanza COVID-19 che all’epoca prevedeva il divieto di riunirsi nello spazio pubblico.

A processo erano il segretario generale dell’associazione per la politica ambientale dei trasporti Straffico (actif-trafiC/umverkehR), Silas Hobi, e un 32.enne macchinista di treno e attivista per la promozione della circolazione in bicicletta. Entrambi hanno chiesto invano l’assoluzione, sostenendo di aver rispettato le regole in vigore all’epoca sul distanziamento sociale e le riunioni di un massimo di cinque persone.