Un 21enne e un 47enne sono rimasti gravemente feriti in due distinte risse scoppiate ieri sera in due quartieri di Zurigo, Oerlikon e Wollishofen. Entrambi sono stati portati all’ospedale. Un uomo di 21 anni è stato arrestato in relazione ai fatti di Oerlikon. La polizia non fornisce ulteriori dettagli. Si cercano testimoni.