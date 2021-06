Promossa in «reazione del mondo economico», «efficienza dello Stato» e «gestione del sistema sanitario», bocciata in «efficienza della quarantena» e «tasso di vaccinazioni». La particolare pagella riguarda la città di Zurigo, che una ricerca del gruppo Deep Knowledge ha classificato nona su venticinque centri urbani del mondo per come ha affrontato finora la pandemia.

Nel mare immenso dell’informazione si possono trovare graduatorie di ogni tipo, quindi occorre aprire una parentesi su chi ha promosso lo studio, perché e soprattutto con quale metodo.

Basato a Londra e con sedi in altre città europee fra cui Ginevra e Zurigo, il Deep Knowledge Group è un consorzio di aziende e organizzazioni attive nel settore delle nuove tecnologie che si occupa, fra le varie cose, di ricerca in diversi ambiti. Per l’impatto che sta avendo sulla società, in tutte le sue componenti, l’emergenza sanitaria è un argomento difficile da ignorare per gli statistici. È anche uno specchio rivelatore della società stessa, per come la sta mettendo alla prova su tutti i fronti. Deep Knowledge si è immersa nel tema raccogliendo informazioni in diversi modi: consultando banche dati pubbliche, raccogliendo dati quantitativi attraverso ricerche ad hoc e, in mancanza di veri e propri dati, chiedendo un’opinione a degli esperti. Questo per ognuna delle venticinque città considerate, alle quali alla fine è stato assegnato un punteggio diviso per categorie (qui si possono consultare tutti i grafici). Non tutte però hanno lo stesso peso.



Da terza...

Secondo i ricercatori, le due categorie principali sono la resilienza del mondo economico, cioè la sua capacità di reagire al trauma, e il tasso di vaccinazioni, perché decisive nel raggiungere il tanto invocato equilibrio fra la necessità di tutelare la salute pubblica e di evitare che tante aziende debbano chiudere i battenti generando un effetto a catena.

Cominciamo dalla resilienza dell’economia, analizzata ricorrendo a parametri come il numero di giorni in lockdown, la contrazione del mercato azionario, le variazioni nei punteggi delle agenzie di rating, gli sgravi fiscali, gli aiuti finanziari alle aziende e ai cittadini. Zurigo in quest’ambito si è rivelata la terza miglior città dopo Seoul e Berlino e tra i fattori che hanno favorito queste realtà, secondo Deep Knowledge, ci sono politiche fiscali e monetarie forti a sostegno delle aziende e aiuti mirati per evitare fallimenti di massa. Di conseguenza, «le economie di Zurigo, Seoul e Berlino si sono contratte molto meno di altre nel 2020». Per quanto riguarda invece il tasso di vaccinazioni, valutato in base a una serie di dati quantitativi, la Città sulla Limmat è sprofondata al diciassettesimo posto. In testa c’è Tel Aviv: non è un mistero infatti che Israele si sia distinta in questo ambito, staccando nettamente tutti gli altri Paesi, Svizzera compresa. Uno smacco particolare per la patria dell’organizzazione, se così possiamo dire.

Un gradino sotto, a pari merito, troviamo altre due categorie: l’efficienza dello Stato e l’efficienza della quarantena. Con la prima, basata su parametri come lo sviluppo dell’amministrazione digitale, il numero di telecamere di videosorveglianza, la penetrazione di Internet e degli smartphone, la fiducia nel Governo e nei media, Zurigo se la cava bene, ma non benissimo, piazzandosi al decimo posto. Ma perché questa categoria è considerata d’importanza pari o superiore ad altre più direttamente legate alla pandemia? La scelta dipende dal fatto che Deep Knowledge, in generale, sostiene lo sviluppo delle nuove tecnologie? «Le città stanno evolvendo attraverso un’interazione costante fra le autorità, la popolazione e il mondo economico – spiegano i promotori della ricerca -. Lo sviluppo dell’e-government, così come dell’intelligenza artificiale, può aiutare gli enti pubblici ad affrontare diverse sfide legate al mondo moderno, per esempio la velocità nel fornire i servizi, la corretta informazione dei cittadini durante una situazione di emergenza, il potenziamento della videosorveglianza per garantire la tutela della salute pubblica, eccetera». In sintesi, secondo Deep Knowledge, le nuove tecnologie posso rivelarsi un prezioso alleato degli enti pubblici nella gestione della crisi e averlo è un punto di forza.



...a quart’ultima

Per quanto riguarda invece l’efficienza della quarantena, studiata prendendo in considerazione fattori come il numero dei casi di coronavirus, la durata della quarantena, il numero di test effettuati ogni giorno e la loro produzione a livello locale, la capitale economica della Svizzera ha fatto registrare la sua performance peggiore: quart’ultima. Commentando il risultato delle tre città con i migliori punteggi, vale a dire Auckland, Sydney e Pechino, Deep Knowledge spiega che le rispettive amministrazioni «si sono mosse molto velocemente per eliminare la malattia, provando costantemente a portare i contagi a zero, mentre altre città – Zurigo compresa – hanno ritardato la loro risposta e adottato misure solamente per contenere la trasmissione del coronavirus».

La categoria a cui è stato assegnato meno peso è la gestione del sistema sanitario, che vede Zurigo all’ottavo posto e include indicatori come il numero dei letti negli ospedali, dei dottori e degli infermieri, la spesa pro capite per la sanità, il tasso di mortalità a causa del coronavirus e l’uso di strumenti per le diagnosi online. Anche questa scelta può sorprendere, ma per Deep Knowledge è solo una questione temporale, «visto che questo aspetto è stato più importante nella fase iniziale della pandemia», vale a dire l’anno scorso, quando la sanità di tutto il mondo non era preparata ad affrontare un fenomeno di queste proporzioni. In alcuni Paesi, leggendo le cronache internazionali, non sembra esserlo nemmeno adesso.

