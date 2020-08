«Dobbiamo agire prima di perdere il controllo», ha detto Mauch in un’intervista alla «NZZ am Sonntag». Più si aspetta, più aumentano i casi e più la situazione diventa difficile. Senza ulteriori misure, le cose potrebbero sfuggire di mano nel giro di pochi giorni.

La maschera non offre una protezione totale, ma protegge comunque e altri cantoni, come Ginevra o Basilea, hanno esteso l’obbligo di indossarla. La pandemia non è finita. «Dobbiamo rimanere vigili e attenti. In questo senso, la maschera ha anche un significato simbolico. Rende visibile la presenza del virus», ha detto Mauch.