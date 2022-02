A Zurigo il PS riconquista la quarta poltrona in municipio a spese della Lista alternativa. Nell’esecutivo della più grande città svizzera vengono riconfermati anche due municipali dei Verdi, uno dei Verdi liberali e due del PLR.

La corsa per l’ultima delle nove poltrone si è giocata fino all’ultimo sul filo di lana fra il municipale uscente del PLR Michael Baumer (aziende municipalizzate) e il consigliere comunale Walter Angst della Lista alternativa (AL), chiamato a confermare il seggio del collega di partito Richard Wolff (lavori pubblici), unico dei nove uscenti che non si è ripresentato.

A lungo dato per sconfitto, il liberale radicale Baumer l’ha avuta vinta sul rappresentane degli inquilini Angst per poco più di 1000 voti: all’uscente del PLR sono andati 42.007 suffragi, all’esponente della sinistra 40.802.

Il PS ha ottenuto il suo quarto seggio nell’esecutivo - perso quattro anni fa con il ritiro di una municipale a soltanto un mese della elezioni - con la capogruppo in consiglio comunale Simone Brander, su posizioni a sinistra del partito, piazzatasi settima con 46’732 schede.

Corine Mauch (PS) confermata sindaca

Undicesimo si è piazzato il 24.enne Dominik Waser dei Verdi, giovane esponente dello sciopero per il clima senza precedenti esperienze politiche, davanti alla granconsigliera del PLR Sonja Rueff-Frenkel. Ancora più distaccati i due candidati dell’UDC - partito che non è più rappresentato in municipio dal 1990 - e tutti gli altri.