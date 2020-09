Su richiesta di Keystone-ATS, il TF ha confermato una notizia in tal senso pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung. Secondo la NZZ, un gruppo di tredici persone ha presentato il ricorso venerdì, all’indomani dell’entrata in vigore dell’obbligo di indossare le mascherine deciso dal governo cantonale per gli acquisti in spazi chiusi.