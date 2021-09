In agosto, il numero di passeggeri all’aeroporto di Zurigo è più che raddoppiato rispetto a un anno prima: sono stati 1,59 milioni, circa il 120% in più. La frequentazione rimane tuttavia inferiore ai livelli pre-pandemia, ha precisato questa sera la società Flughafen Zürich.

Come nel mese di luglio, in cui si erano registrati più di un milione di persone, le vacanze estive hanno incoraggiato le partenze. In agosto, circa un quarto dei passeggeri all’aeroporto di Zurigo erano in transito.