È proseguita anche in settembre la ripresa dell’attività all’aeroporto di Zurigo. I movimenti aerei dello scalo sono stati 15’321, un numero dell’1% inferiore a quello di agosto, una diminuzione di natura stagionale meno marcata del solito: in genere la flessione è infatti del 3%, in quanto nell’ottavo mese si registra un boom di vacanzieri.