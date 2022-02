Diverse centinaia di persone vicine agli ambienti di sinistra si sono date appuntamento oggi a Zurigo per dimostrare contro un annunciato corteo di oppositori alle misure antiCOVID che, secondo loro, è stato «infiltrato» da movimenti neonazisti. Radunatisi davanti alla stazione, i manifestanti sono stati autorizzati a spostarsi nel Kreis 4 dalla polizia.

Gli oppositori alle misure antiCOVID avrebbero dovuto trovarsi alle 14.00 davanti alla stazione, secondo appelli lanciati su Twitter: ma all’appuntamento non si è visto nessuno.

Entrambe le manifestazioni - quelle degli oppositori alle misure e quelle dei gruppi di sinistra - non sono state autorizzate. Per evitare problemi, agenti della polizia di Zurigo e della cantonale sono presenti in forze, cannoni ad acqua compresi. Diversi ingressi che portano alla stazione sono stati sbarrati; linee del tram e degli autobus sono rallentate o sono state deviate.