«Prevediamo che entro allora saranno vaccinate circa 900’000 persone, ciò che equivale al 70% della popolazione adulta del cantone», spiega la politica UDC in un’intervista pubblicata oggi dalla «NZZ am Sonntag».

Confrontata con i piani del consigliere federale Alain Berset - che ha fissato per luglio l’obiettivo di completare le vaccinazioni in Svizzera - Rickli appare più cauta. «Sussistono molte incertezze», afferma. «Dipende, per esempio da quante dosi possono essere effettivamente consegnate. E quante persone vogliono davvero essere vaccinate». La settimana scorsa per esempio Moderna avrebbe dovuto consegnare circa 350’000 dosi alla Svizzera, ma in realtà ne sono arrivate solo circa 70’000.