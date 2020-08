(Aggiornato alle 17:45) - Gli zurighesi che tornano per via aerea a casa da un soggiorno in un Paese a forte rischio di contagio sono ora controllati meglio. In collaborazione con le compagnie aeree, le autorità cantonali ricevono i dati di tutti i passeggeri residenti nel cantone svizzero-tedesco. «La Confederazione ha mancato di consegnare ai Cantoni muniti di aeroporto le liste complete dei passeggeri provenienti dai Paesi a rischio. Nell‘attuale situazione particolare in cui ci troviamo (dal 19 giugno, ndr.), che dà ai Cantoni maggiore responsabilità, il Canton Zurigo prende ora l’iniziativa per assicurarsi che le quarantene obbligatorie, per chi rientra da questi Stati, siano davvero rispettate». Ad affermarlo è stato Mario Fehr, direttore del Dipartimento cantonale della sicurezza che, in una conferenza stampa ha presentato le nuove misure prese dal Cantone.