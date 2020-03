«La popolazione rispetta le norme», ha scritto sabato la Polizia comunale in un comunicato. Le autorità hanno ricevuto, nel weekend, varie segnalazioni di persone che non si attenevano alle regole dettate dal Consiglio federale e dal Governo cantonale. In più casi, arrivata sul luogo indicato, la Polizia non ha però trovato gruppi che superassero le cinque persone e nei quali la distanza di sicurezza non fosse mantenuta. Nella notte fra venerdì e sabato, gli agenti sono invece dovuti intervenire per sciogliere due gruppi di circa 20 persone. Prima presso il centro comunale di Heuried (Kreis 3), poi nel parco (chiuso) della Bäckeranlage (Kreis 4).

Dal canto suo la Polizia cantonale ha ricevuto, fra venerdì sera e domenica pomeriggio, un totale di 140 chiamate. Controlli si sono svolti in tutto il cantone, si legge in un comunicato emanato poco fa. Controlli che sono avvenuti «seguendo il principio di proporzionalità»: «L’obiettivo della Polizia non è distribuire multe», cita il testo, bensì fare in modo che le regole per la protezione della popolazione siano applicate. Fino ad ora non c’è stato quindi bisogno di infliggere sanzioni. Nel cantone, in generale, sottolinea la Polizia, «ci si attiene bene alle norme».