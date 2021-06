Le vacanze estive sono alle porte e rappresentano un traguardo molto ambito dopo un anno faticoso e denso di preoccupazioni. Abbiamo tutti bisogno di «staccare la spina», ma anche di semplificarci la vita attraverso qualche nuovo ritrovato tecnologico, che potremmo pensare di regalarci e portarci dietro in valigia. Ecco un elenco di accessori o gadget, proposti da una nota giornalista tecnologica, Fjona Cakalli su techprincess, che possono rendere le nostre ferie più agevoli e «intelligenti». Si tratta di una prima selezione di prodotti, per cui vi diamo appuntamento alla prossima settimana per qualche altra idea smart!



Il braccialetto antizanzare

Ovunque andremo in vacanza le zanzare potrebbero essere presenze fisse. Ci sono persone molto fortunate che non subiscono attacchi violenti, altre che, invece, si riempiono di ponfi in ogni dove. Se gli spray lasciano fragranze non invitanti, si può sempre optare per braccialetti e cerottini a base di citronella. Ce ne sono anche di molto simpatici per convincere i più piccoli a non separarsene tra mari e laghi. Rappresentano un’alternativa molto valida ai metodi classici e agli zampironi troppo odorosi.

La sveglia per bere

Ulla è il dispositivo smart in grado di trasformare qualsiasi bottiglia o bicchiere in un promemoria di idratazione in meno di 5 secondi. Dissetarci con la giusta dose di acqua è essenziale per la salute, specie d’estate quando il calore e il sudore tendono a farci perdere più liquidi di quanti ne assumiamo. Questo dispositivo si adatta a bottiglie di qualsiasi forma, dimensione e materiale e può anche essere attaccata a un normale bicchiere o borraccia in modo da poter ottenere un’idratazione adeguata sempre e ovunque. Ulla è di semplice utilizzo e può essere comprata in diversi colori molto sgargianti ed estivi.

Il carica batterie con pannello solare, perfetto per le vacanze estive

La carica dei nostri cellulari è sempre un elemento critico quando ci troviamo fuori casa. Ecco che possiamo ora affidarci al carica batterie portatile solare, che assorbe la luce solare e la converte in elettricità. Naturalmente può essere attaccato alla presa elettrica per accedere alla carica via cavo più veloce. Ma se si collega il telefono con il cavo USB si potrà in modo sostenibile ripristinare la carica dei nostri device da vacanza (cellulari, tablet... etc).



Il barbecue portatile che si ricarica con il cavo usb

Il barbecue senza fumo portatile ha un sistema di ventilazione speciale che assicura calore in 3-5 minuti, risparmiando carbone e legna. Può essere utilizzato attraverso la batteria o la ricarica USB. È un prodotto di piccole dimensioni, con un peso leggero, comodo e portatile da trasportare ovunque.

