La rubrica «l’Opinionista» incontra Matteo Gallidabino, professore assistente in scienze forensi alla Northumbria University, intervistato da Davide Proverbio . Ci sono settori e ambiti di studio che sono attraversati dal digitale e dall’innovazione in modo dirompente. È il caso delle scienze forensi, che per effetto di alcune evoluzioni tecnologiche stanno cambiando totalmente approccio e modalità di indagine , a partire dalla scena del crimine, che oggi prevede la possibilità di essere analizzata e studiata con metodi basati sul machine learning e l’intelligenza artificiale (AI). E in questo scenario , che spesso vediamo in alcuni produzioni cinematografiche come i vari CSI di matrice americana, si muove tra i massimi esperti al mondo Matteo Gallidabino, luganese di origine ma da alcuni anni professore in una prestigiosa università anglosassone . Lo abbiamo incontrato con Davide Proverbio e ne è scaturita un’intervista originale, che sintetizziamo qui di seguito.

Matteo, da cosa nasce l’interesse e la passione per sviluppare nuovi approcci di studio e analisi attraverso le tecnologie?

«Sono sempre stato molto appassionato dei fenomeni legati al mondo forense e sono partito proprio dal Ticino andando a studiare all’Università di Losanna, che è la più antica al mondo in queste discipline. Il mio campo di studio è legato alle tracce chimiche, dalla polvere da sparo, agli esplosivi, alle droghe, ad eventuali medicine o componenti di natura sintetica. In pratica, studio come quel residuo chimico abbia potuto raggiungere la scena del crimine. Se prima erano i veleni il focus, oggi ci sono molte altre sostanze che possono essere analizzate e la tecnologia ci può permettere di ricostruire la catena criminale e di profilare ad esempio le droghe che sono presenti in una certa situazione criminosa».



Potremo cadere in uno scenario in cui saranno le macchine a scoprire chi è il colpevole?

«L’AI e il machine learning sono un supporto importantissimo, capace di cambiare profondamente le scienze forensi. Sono oggi diventate fondamentali perché aiutano a estrarre informazioni, ma a mio modo di vedere non si possono sostituire all’ingegno umano. Non prevedo ci possa essere un futuro distopico, in cui si darà alla macchina il potere di decidere e risolvere un caso, ma avremo sempre investigatori che utilizzeranno al meglio le innovazioni. Infatti, il rischio delle macchine è che se sono programmate con casi precedenti risolvano il caso usando l’esperienza del passato. Ma ad esempio un delitto non è mai uguale a un altro. Ci possono essere certamente delle analogie, ma la realtà è ogni volta diversa e supera sempre l’immaginazione. Il rischio che ci possano essere delle deviazioni una sorta di matrix effect è da evitare a tutti i costi, perché ci troveremmo in uno scenario non equilibrato e soprattutto non etico. Molto da fantascienza e da film, più che da vita reale».