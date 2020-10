Settembre è un mese che tradizionalmente vede il lancio di nuovi dispositivi elettronici. Marchi famosi come Apple e Amazon, proprio nelle scorse settimane hanno, infatti, rilasciato i nuovi gioielli tecnologici, particolarmente attesi dagli appassionati del genere. Si tratta di una consuetudine che si collega direttamente alla stagione che precede la grande cavalcata verso il periodo natalizio, anche perché è un dato di fatto che fra i regali più gettonati sotto l’albero ci sono proprio computer, tablet, orologi intelligenti o assistenti vocali dotati di intelligenza artificiale. È il caso dell’azienda di Jeff Bezos, che proprio nei giorni scorsi ha presentato tutta una nuova serie e famiglia di dispositivi Echo, (ovvero, i dispositivi che «ospitano» Alexa, l’assistente vocale intelligente di Amazon).

Si tratta di oggetti con un design sferico completamente nuovo e una qualità audio migliore, realizzati con un design innovativo, materiali riciclati e dotati della modalità risparmio energetico.

«Questi sono i migliori dispositivi Echo che abbiamo mai realizzato», afferma Eric Saarnio, Vice President Amazon Devices EU. «Echo ed Echo Dot sono bellissimi e offrono un audio migliorato, mentre Echo Show 10 ripensa completamente l’esperienza d’uso di Alexa con uno schermo. Il display si muove con l’utente rimanendo sempre visibile. Avviene tutto in modo naturale, come una normale conversazione. Inoltre, Alexa diventa sempre più intelligente: è possibile chiedere di guardare Netflix, fare chiamate di gruppo e molto altro».

Il nuovo Echo presenta un design completamente nuovo e una finitura in tessuto che si adatta perfettamente a qualsiasi stanza, con un anello luminoso a LED alla base della sfera, che si riflette sulle superfici per una maggiore visibilità. Anche l’audio è stato migliorato e offre un suono stereo Dolby da un unico dispositivo con alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi.

Anche il vendutissimo Echo Dot cambia forma e assume un design sferico e la stessa finitura in tessuto di Echo, diventando elegante e adatto ad ogni spazio. Il nuovo Echo Dot con orologio presenta un display LED che consente di controllare facilmente l’ora, la temperatura esterna, i timer e le sveglie.

L’ultimo Echo Show 10 è il frutto di una completa riprogettazione dell’utilizzo di Alexa con uno schermo 10” adattivo con risoluzione HD e colori brillanti, che resta sempre visibile mentre l’utente interagisce con Alexa, indipendentemente dal punto della stanza in cui si trova. Inoltre, il nuovo motore è totalmente silenzioso: mentre Echo Show 10 ruota, non si sentirà alcun rumore.

Tutti i dispositivi Echo sono costruiti con tessuto e alluminio pressofuso riciclati al 100% e tutti i materiali a base di fibra di legno, utilizzati per la confezione del dispositivo Echo, provengono da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate. Oltre a utilizzare materiali sostenibili, questi dispositivi sono dotati anche della modalità Risparmio energetico, che consentirà di risparmiare energia in modo intelligente durante i periodi di inattività, per tutta la durata del ciclo di vita del dispositivo.

A proposito di Intelligenza Artificiale...

Per chi fosse interessato ad approfondire i temi relativi all’Intelligenza artificiale è in corso una tavola rotonda, accessibile gratuitamente anche in live streaming, dal titolo “Intelligenza Artificiale e Droni: il futuro è adesso”.

È organizzata da ated-ICT Ticino per aprire l’evento Visionary Day 2020 e interverranno: Christian Vitta, Direttore del Dipartimento delle Finanze e dell’Economia., Andrea Emilio Rizzoli, Direttore ad Interim IDSIA-USI-SUPSI, Enzo Giannini, General Manager Propeller Aircraft & UAV di RUAG Aviation e Presidente dell’associazione Swiss Drone Base Camp, Quentin Ladetto, Research director di Armasuisse Science and Technology e Mario Simaz, Founder di Swissteamleaders Sagl.

©CdT.ch - Riproduzione riservata