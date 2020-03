Il vento dei social, però, in Svizzera e nel mondo sta cambiando. Facebook e soprattutto Twitter sono in frenata, mentre i teenager preferiscono rivolgersi ad altri tipi di piattaforme. Instagram, soprattutto, ma anche TikTok e Twitch. Lanciata nel 2016 a Pechino, in Cina, l’app TikTok ha iniziato ad avere un largo successo in Europa e negli Stati Uniti a partire dal 2018. Il social di origine asiatica consente ai suoi utenti di caricare brevi video in formato verticale, dove il soggetto si riprende, magari in compagnia di amici, mentre canta, balla o si intrattiene in divertenti scenette. A ogni contenuto possono essere aggiunti adesivi e filtri, ma soprattutto c’è la possibilità di inserire una traccia sonora, la funzione più apprezzata da chi usa TikTok. I giovani utenti usano brevi estratti delle canzoni per fare “lip dub”, cioè far finta di cantare muovendo le labbra, usando la voce dell’artista in sottofondo. Se una volta ci si divertiva con il karaoke, oggi si è passati direttamente al playback, inventandosi però balletti divertenti e mosse di gruppo con gli amici. Non essendo accompagnati da parole, i video sono apprezzabili anche da persone dall’altra parte del mondo, al contrario di Facebook, in cui si tende a interagire con conoscenti o con chi parla la stessa lingua. In TikTok tutto è invece più veloce e si passa da un video all’altro scorrendo verticalmente: si possono vedere video praticamente all’infinito, con una logica simile a quella dello zapping sulla televisione. L’app non è però esente da critiche: a febbraio la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha multato TikTok con un’ammenda da 5,7 milioni di dollari per avere raccolto i dati dei minori di 13 anni senza il consenso dei genitori.