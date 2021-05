Da quando le fotocamere istantanee sono tornate in auge, il mondo della fotografia è stato testimone di un vero e proprio ritorno al passato. Parliamo di tutte quelle macchinette dotate di una tecnologia che permette di stampare istantaneamente la fotografia acquisita. Questi dispositivi conservano tutto il fascino di un’epoca passata nella quale i ricordi erano legati al nostalgico sventolio di una pellicola appena sfornata e non potevano essere catturati con la facilità che oggi possiamo sperimentare grazie a cellulari e fotocamere ultracompatti.



Questi modelli vengono spesso chiamati genericamente «Polaroid», dal nome della prima azienda produttrice. Dopo quel brevetto depositato nel lontano 1929, però, il mercato ha vissuto profondi mutamenti e altre imprese hanno iniziato a produrre strumenti simili, che potessero soddisfare ogni tipo di esigenza, anche economica. Oggi, chi va alla ricerca della fotocamera istantanea perfetta corre il rischio di annegare nel mare di specifiche tecniche dei moltissimi prodotti lanciati sul mercato. Quali sono, quindi, i fattori da tenere in considerazione quando si cerca un modello adatto alle proprie necessità?



Innanzitutto bisogna scegliere fra prodotti analogici e digitali. Questi ultimi hanno il vantaggio di permettere a chi fotografa di salvare i propri scatti in modo da poterli recuperare in un secondo momento. Anche la presenza di uno schermo potrebbe orientare le scelte dell’acquirente dato che questa caratteristica spesso porta con sé la possibilità di visionare preventivamente la fotografia, senza stamparla subito, così da poter fare diversi tentativi prima di scegliere lo scatto migliore.



È possibile scegliere poi in base alla dimensione della macchina: le fotocamere più compatte sono perfette per chi cerca un modello da poter portare sempre con sé anche in tasca. I dispositivi dal design più vintage, che richiamano i primi modelli di fotocamere istantanee, acquistano sicuramente un certo fascino diventando, però, meno maneggevoli. Insomma, il ritorno di fiamma per questa tecnologia sembra inarrestabile: bastano pochi accorgimenti per orientarsi fra i numerosi modelli di fotocamere istantanee attualmente in commercio e arrivare all’esemplare perfetto per scatti professionali o, più semplicemente, per rendere tascabili i propri ricordi più belli.