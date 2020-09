Armani e Yoox Net-a-porter Group hanno annunciato alcune settimane fa una nuova evoluzione strategica della loro alleanza ormai ventennale. «Un accordo fino al 2025 – si legge nella nota -, che ha l’obiettivo di riprogettare e, nei prossimi due anni, realizzare in chiave evolutiva, digitale e integrata l’esperienza di acquisto nei canali fisici e digitali del Gruppo Armani».

Grazie all’intesa, in pratica, i clienti Armani potranno usufruire di un unico e più vasto assortimento e accedere a tutti i prodotti disponibili ovunque si trovino e da qualsiasi punto vengano ordinati, sia in boutique che online.

Obiettivo dichiarato del progetto, che è stato battezzato Next Era, è quello di offrire ai clienti della maison guidata da Giorgio Armani la possibilità di accedere ai prodotti disponibili in tutta la rete di negozi diretti, sia online che offline, con modalità via via sempre più fluide. Gli ordini saranno evasi, oltre che tramite la rete di distribuzione di Yoox Net-a-porter, anche dai centri di distribuzione e dalle boutique di Armani. La tecnologia consentirà di dare visibilità a tutta la collezione della stagione, indipendentemente dalla sede in cui si trova.

«Il modello di business intorno al quale da alcuni mesi sto ridisegnando le attività del Gruppo Armani – ha dichiarato lo stilista Girogio Armani, presidente e AD della fashion house – si può riassumere in un concetto a me caro da sempre: fare meno, ma meglio. Il mio è un invito a un consumo più responsabile, puntando su autenticità e cambiamento. In Yoox Net-a-porter ho trovato un partner che mi consente di trasformare questo principio in un nuovo progetto di acquisto multicanale nel quale il rapporto con il cliente diventa ancora più personale e più diretto, mentre e-commerce e boutique si integrano in un equilibrio dinamico che ha un effetto salutare, anche sull’ambiente».

Il gruppo Armani, così come altri player, è stato spinto dalla pandemia di Coronavirus ad accelerare i progetti di espansione e miglioramento del canale digitale, che nel 2019 contava appena per il 12% delle vendite globali del lusso, ma che secondo un report di Bain&Co dovrebbe salire fino al 30% entro il 2025.

Il lancio di Next Era rafforza la collaborazione tra i due gruppi, che dura da 20 anni, ovvero da quando il sito online Armani.com è stato preso in gestione da Yoox. Recentemente, il presidente e ceo di Ynap, Federico Marchetti, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Giorgio Armani in qualità di consigliere indipendente non esecutivo, primo membro del board esterno alla famiglia dello stilista fondatore.