Si sono chiuse domenica 8 agosto le Olimpiadi più complicate della storia recente . Una sfida notevole, quella raccolta dal Giappone, che, dopo lo slittamento di un anno, ha portato il Comitato Olimpico ad organizzare un evento fruibile in larga parte solo attraverso i canali televisivi o sui canali online. Infatti, a causa dei contagi in risalita, la maggior parte delle gare olimpiche non sono state mai aperte al pubblico, eccetto le gare su strada come ad esempio marcia e maratona, che hanno spesso attratto gli appassionati del genere a seguirle sui diversi tracciati. Per la Svizzera, al 24° posto nel medagliere, ci sono state complessivamente 13 medaglie, di cui 3 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Ma in attesa di trepidare ancora per gli atleti paraolimpici, che dal prossimo 23 agosto si affronteranno nelle diverse discipline, abbiamo osservato le conversazioni e i post che su Facebook gli elvetici hanno maggiormente condiviso e commentato .

Grazie a un’analisi realizzata per il CdT da Pierluca Santoro, alla guida del think tank italiano su editoria e digitale DataMediaHub: «Complessivamente, nell’arco temporale dal 22 luglio al 9 agosto, sono stati 3.225 i post su Facebook relativi a Tokyo2020 postati dagli account elvetici. Questi hanno generato 6,6 milioni di interazioni. Si tratta di un livello di engagement (ovvero, di coinvolgimento) di gran lunga superiore, ad esempio, a quanto avvenuto nella vicina Italia nel medesimo lasso di tempo». Osservando i post di maggior successo, che hanno calamitato l’attenzione Santoro rileva che: «Nonostante le medaglie vinte dalla nazionale elvetica siano in altre discipline – come segnala il medagliere olimpico ufficiale – i post che hanno generato maggior coinvolgimento sono riferiti ad altre specialità olimpiche e non sono, quindi, celebrativi delle gesta dei campioni olimpici rosso crociati. A tenere banco, negli 11 top post per coinvolgimento, sono, infatti, il basket, gli sport equestri e la pallavolo».



L’analisi, che si può vedere nell’infografica, sintetizza i risultati relativi ai commenti e post pubblicati su Facebook dal 22/07 al 09/08. In pratica, si è osservato a partire dal giorno prima dell’inizio fino al giorno dopo alla fine delle Olimpiadi. La parola chiave (tecnicamente, la Keyword) è stata «Tokyo 2020». E il report indica il numero totale di post nel periodo, il numero di interazioni, e, il livello di engagement, ovvero di coinvolgimento dei commenti segnalati. Un’analoga rilevazione è stata compiuta anche per l’Italia e diffusa attraverso l’ANSA. Ci riferisce sempre Pierluca Santoro che «Nello stesso periodo della rilevazione condotta per la Svizzera, in Italia, sono stati pubblicati oltre 13mila post relativi a “Tokyo 2020” in italiano, che hanno generato più di 13,5 milioni di interazioni. I primi tre post per numero di interazioni, e dunque per livello di coinvolgimento, sono stati relativi agli atleti Tamberi – Jacobs, che si sono aggiudicati l’oro nel salto in alto e nei 100 metri il 1 di agosto. Il post con il maggior numero di interazioni è stato quello dell’ex premier Giuseppe Conte con oltre 129mila tra “like” e “love”, quasi 5mila commenti e poco meno di 8mila condivisioni».