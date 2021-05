Un buon vino non decantato è un’occasione persa. I veri intenditori sanno che per apprezzare al meglio un buon rosso invecchiato occorre prima di tutto ossigenarlo, per assicurarsi che esprima al massimo il proprio bouquet aromatico. Per questo, portano sempre con sé un decanter portatile, cioè un piccolo recipiente di cristallo o di vetro che permette di decantare il proprio vino preferito anche durante una gita fuori porta. Spesso, però, queste ampolle risultano scomode, ingombranti e troppo fragili per essere utilizzate in sicurezza durante un picnic o una cena fuori casa.



La soluzione è il decanter elettronico, uno strumento «intelligente» in grado di ossigenare il vino nel momento stesso in cui viene versato. Non solo questi oggetti eliminano il problema della fragilità dei modelli tradizionali, essendo realizzati con materiali industriali praticamente infrangibili, ma risolvono anche la questione dell’ingombro, perché misurano pochi centimetri e possono essere trasportati ovunque con facilità.



Il funzionamento di questi «tappi intelligenti» è molto semplice: nel momento in cui il vino viene versato nel calice, una cannuccia aggiunge l’ossigeno prima che il liquido fuoriesca dal beccuccio. In questo modo, il vino versato nel bicchiere risulta già decantato e appare limpido e brillante, pronto per essere gustato appieno.



Molti decanter elettronici sono dotati di pulsanti e schermi che permettono di monitorare l’ossigenazione in tempo reale, e sono comodamente ricaricabili tramite un cavetto USB. Ogni appassionato troverà il modello più adatto alle proprie esigenze nella vasta scelta di ossigenatori portatili in commercio. Esistono versioni molto eleganti disponibili in diverse tinte, per adattarsi al tipo di bevanda o al colore della bottiglia. Alcuni decanter particolarmente lussuosi presentano rifiniture dorate che li rendono eleganti, perfetti anche nelle situazioni più formali; altri, realizzati in materiale plastico, sono meno sofisticati ma più economici.



Gli amanti del vino non possono fare a meno di un aeratore intelligente. «Grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia, un buon libro, un buon amico», scriveva Molière: oggi avrebbe potuto inserire nel suo celebre aforisma anche un buon decanter portatile.